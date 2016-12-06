Додон выступает против открытия офиса связи НАТО в Кишиневе

737 просмотров
0
Вторник, 6 декабря 2016, 18:25

Новоизбранный президент Молдовы, пророссийский политик Игорь Додон заявил, что он категорически против открытия офиса связи НАТО в столице страны Кишиневе.

Об этом он заявил сегодня, 6 декабря, на пресс-конференции, передает издание Report.md.

По словам Додона, власть умышленно затягивает проверку результатов президентских выборов и процедуру присяги на пост президента страны, для продвижения определенных проектов.

Речь идет, в частности, о пенсионной реформе, назначении генпрокурора и имплементации соглашения об открытии бюро НАТО в Кишиневе.

"Я категорически против этой инициативы", - заявил Додон об открытии офиса НАТО.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Молдовы Павел Филип подписали соглашение об открытии офиса НАТО в Кишиневе.

Данную инициативу раскритиковали социалисты и коммунисты, которые заявили, что открытие такого офиса может нарушить нейтральный статус страны.

Ранее сообщалось, что избранный президент Молдовы Игорь Додон заявил, что инициирует все необходимые процедуры для отправки в отставку министра обороны Анатолия Шалару, который выступает за членство Молдовы в НАТО.

Европейская правда

Темы: Молдова
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Молдове задержан боевик "ЛНР/ДНР" 6 декабря 2016, 03:59
В Молдове откроют офис НАТО 30 ноября 2016, 04:01
Новоизбранный президент Молдовы поедет в Москву еще до инаугурации 27 ноября 2016, 19:09
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ВР в четверг будет голосовать за снятие неприкосновенности с Новинского
Рада поддержала повышение "минималки"
Появилась первая запись так называемых пленок Онищенко
Дело об обогащении Лещенко закрыта. Но проверят доходы руководителя УП
Все новости
Урок Театра на Подоле

Об "историческом облике", коммуникации и честности

Кино

Нашумевший фильм "Люди, которые пришли к власти" можно посмотреть онлайн