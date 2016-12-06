Избрали госсекретаря Министерства по оккупированным территориям

00
0
Вторник, 6 декабря 2016, 20:57

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Сергея Злакомана государственным секретарем Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

На данный момент Злакоман является заместителем министра - руководителем аппарата Министерства по оккупированным территориям.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом Олега Немчинова, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Злакоман откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Немчинов является председателем военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

Как известно, ранее Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.

До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.

Украинские новости

Темы: кадры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Минюсте конфликт: 23-летнюю Калинчук не пускают на временную должность 2 декабря 2016, 22:27
Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1 1 декабря 2016, 13:20
Кабмин сделал предупреждение главе Госрезерва. Не уволил, так как зима 30 ноября 2016, 12:47
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд назначил арест виновникам перестрелки в Княжичах
ВР в четверг будет голосовать за снятие неприкосновенности с Новинского
Рада поддержала повышение "минималки"
Появилась первая запись так называемых пленок Онищенко
Все новости
Ссылки недели

Как придумывали названия цветов, откуда взялся интернет и на какие картинки больше кликают

ШАРЖ

Все надежды на Microsoft