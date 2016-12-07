Разрушенный боевиками мост через Северский Донец восстановили

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Среда, 7 декабря 2016, 05:54

Мост через реку Северский Донец, который боевики взорвали при отступлении летом 2014 года, восстановлен.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Дорога через этот мост была кратчайшим путем между Лисичанском и Северодонецком. Отсутствие моста осложняло жизнь горожанам, так как ездить приходилось в объезд. В 2015 году Северодонецким горсоветом было принято решение восстанавливать объект. Работы начались в декабре прошлого года.

Был произведен капитальный ремонт опор и пролетов моста, также проложены пешеходные дорожки, поставили новые ограждения и сделали освещение.

Восстанавливался мост по одной из программ Европейского союза. Представительство ЕС выделило на это 1 миллион 400 тысяч евро. Еще 100 тысяч евро предоставил городской совет Северодонецка. Представители Евросоюза полностью контролировали ход работ и остались довольны реализацией проекта.

Сдать в эксплуатацию этот мост должны были еще 13 сентября. Но работы несколько раз приостанавливались, и сроки окончания ремонта переносились.

Темы: Луганская область
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