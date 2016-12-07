В Киеве откроют почтовую резиденцию Святого Николая

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Среда, 7 декабря 2016, 08:49

С 15 декабря 2016 года до 8 января 2017 года в Доме связи "Укрпочты", расположенном в центре Киева, будет работать Новогодняя почтовая резиденция Святого Николая.

Об этом сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

"С 15 декабря 2016 г. до 8 января 2017 г. в самом сердце столицы, на главной площади Киева в здании киевского Дома связи, будет работать Новогодняя почтовая резиденция Святого Николая. В ней дети смогут пообщаться с новогодним волшебником, сделать фото со сказочными героями под Новогодней елкой и заказать новогоднюю Собственную марку от Укрпочты со своим изображением", – говорится в сообщении "Укрпочты".

По данным компании, также в Новогодней резиденции можно будет приобрести специально изготовленную лимитированную серию почтовых марок и праздничных открыток.

В Укрпочте отметили, что подготовка к сказочным дням начинается заранее.

"Традиционно в это время дети всего мира присылают письма в резиденции новогодних персонажей в своих странах: в США – Санта Клаусу, в Грузии – Товлис папа, в Финляндии – Йоулупукки, в Греции – Агиос Василис, во Франции – Пер-Ноэль, Чехии и Словакии – Ежишек, а в Украине – Святому Николаю", – говорится в сообщении.

Темы: Новый год
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IP: 37.54.255.---nestor198007.12.2016 09:20
Кожній дитині воїна АТО потрібний подарунок від батька і Святого Миколая.
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