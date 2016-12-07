Кабмин передумал ликвидировать "Автомобильные дороги Украины"

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Среда, 7 декабря 2016, 14:08

Кабминет министров отменил решение о ликвидации публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 декабря, передают "Українські новини".

Согласно ему, Кабмин отменил решение с целью восстановления полноценной деятельности компании.

Необходимость принятия такого решения, по мнению Министерства инфраструктуры, обусловлена тем, что более 90% работ по эксплуатационному содержанию автодорог общего пользования выполняют дочерние компании предприятия.

"Стоит отметить, что сейчас альтернативы на рынке дорожных услуг по выполнению таких работ отсутствуют", – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Также Кабмин поручил Мининфраструктуры в течение месяца разработать соответствующие мероприятия по реформированию ПАО в соответствии с законом про дорожный фонд.

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Как известно, в сентябре 2016 "Укравтодор" инициировал приостановку ликвидации государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины".

В сентябре 2015 года "Укравтодор" начал ликвидационную процедуру государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины".

В 2015 году государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины", согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократила убыток на 7,1%, или на 16,559 млн гривен до 215,749 млн гривен по сравнению с 2014 годом.

В 2015 году предприятие увеличило чистый доход на 34,34%, или на 710,456 млн гривен до 2,779 млрд гривен по сравнению с 2014 годом.

Компания "Автомобильные дороги Украины" занимается строительством автострад, дорог, улиц, железных дорог, взлетно-посадочных полос.

Ее единственным акционером является Государственная служба автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

Темы: дороги Кабинет министров
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