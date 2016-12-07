Кабмин согласовал выделение денег на ATR

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Среда, 7 декабря 2016, 14:26

Кабинет министров согласовал выделение средств на финансирование крымскотатарского телеканала ATR.

Соответствующее решение было принято в среду на заседании Кабинета министров.

Докладывал по этому вопросу министр социальной политики Андрей Рева.

Такое решение было принято после того, как Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в бюджетный кодекс, разрешив выделить средства на поддержку телерадиокомпаний Крыма и Севастополя.

Как известно, крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета Украины и о намерении переехать в Литву. Президент подписал этот закон.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров Крым
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