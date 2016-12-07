Троян: Нацполиция к грабежам в Княжичах непричастна

4355 просмотров
8
Среда, 7 декабря 2016, 16:57

В Нацполиции заявляют, что сотрудники полиции не занимались крышеванием преступников, которые грабили дома в Княжичах.

Об этом заявил и.о. руководителя Нацполиции Вадим Троян.

"У нас указано, что из участников групп не было такого. В каких кражах они (представители Нацполиции - УП) не участвовали, они участвовали в спецоперации", - заявил Троян.

В то же время заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук заявил, что 20 сентября были зафиксированы преступления, которые совершались под прикрытием СБУ, речь идет о нападении на обмен валют.

"Эта группа разрабатывалась. При задержании по этому эпизоду у них были изъяты спецсредства, оружие для совершения разбоя и грабежей. Этот вопрос уже был выяснен. Все эти вопросы подняты в рамках прокурорского следствия", - сказал Сторожук

"Есть четыре тома уголовного производства которым мы посекундно установим, где находился каждый участник этой операции и дадим ответ, когда следователь составит картину, обстановку событий", - заявил Сторожук.

Украинская правда

Темы: полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Троян: Спецназ в Княжичи посылал Крищенко 7 декабря 2016, 16:17
В столкновениях фанов в Киеве пострадали 10 иностранцев 7 декабря 2016, 11:22
Полиция Киева не задержала фанатов, хулиганивших во вторник 7 декабря 2016, 09:56
Комментарии — 8
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 141.0.12.---Нашихбють07.12.2016 18:11
Однак, Трояни і іже з ними, повинні жорстко відповісти, за велику кількість в структурі МВД оборотнів, за розбалансованість і неузгодженість між підрозділами, за призначення на керівні посади ідіотів і неуків, які таким чином розробляють операції, за неправильні інструкції та надмірну накрутку КОРДівців, що в підсумку призвело до смерті п’яти поліцейських , які чесно виконали свою присягу і обов’язок перед народом.
ОтветитьС цитатой
IP: 141.0.12.---Нашихбють07.12.2016 18:09
Плітки про те, що начебто оперативники-розвідники самі промишляли крадіжками - ПОВНА ДУРНЯ, видумана колишніми мусорами для того, щоб дискредитувати поліціантів що загинули та й загалом всю поліцію. Ніхто з притомних людей цим байкам вірити не буде.
ОтветитьС цитатой
IP: 178.159.56.---John Novik07.12.2016 18:08
1). Зачем сержантам из охраны пальцы отрывали?
2). Зачем впоследствии убитого адвоката Грабовского из больницы забирали, а потом это скрывали, и как его вдруг нашли?
3). Когда инкассаторов в Запорожье грабили, почему ждали в засаде, пока по ним не стали стрелять из автоматов и гранатомета?
Не имеет значения кто, СБУ или МВД, это все государство!
ОтветитьС цитатой
IP: 37.229.144.---Ал Чак07.12.2016 17:57
А може все простіше: в "КОРД" понабирали колишніх учасників АТО з відповідно деформованою психикою. До того ж, армейський спецназ заточений на знищення, а поліцейський - на затримання.
Ось це і призвело до міттєвого відкриття вогню на ураження без урахування тактичної обстановки і навіть знаходження в автівки "полонених розвідників".
ОтветитьС цитатой
IP: 213.111.84.---kilovka07.12.2016 17:22
Michael_05:
Хорош уже юлить и покрывать, рассказывайте как было
Шестерка ты, а не Миша№5.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Украина требует открыть "Золотое" и убрать войска из Дебальцево
Боевикам предложили обмен в формате 228 на 42. Те против
Нацполиция к грабежам в Княжичах непричастна – Троян
Троян: Спецназ в Княжичи посылал Крищенко
Все новости
Видео

Тату Бекхэма "оживили" для борьбы с детским насилием

Интервью

Злата Огневич: Из Крыма надо было сделать Сингапур