Организаторы Евровидения не просили Киев отменять "черные списки" россиян

3578 просмотров
1
Среда, 7 декабря 2016, 19:30

Европейский вещательный союз (ЕВС) не обращался к Украине с просьбой об отмене так называемых "черных списков".

Об этом "Украинской правде" сообщил первый заместитель гендиректора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин, комментируя информацию российских СМИ о том, что ЕВС якобы призвал Киев отменить список невъездных российских артистов.

"Нет желания комментировать очередные выдумки российских СМИ, но все-таки отмечу, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не ведет никаких переговоров с властью Украины и с нами как организатором Евровидения-2017 по отмене так называемых "черных списков" российских артистов на период проведения песенного конкурса", - сказал Харебин.

Более того, по его словам, пресс-служба ЕМС никогда не делала подобных заявлений. "Это лишь желание российских СМИ или тех, кто ими руководит", - отметил Харебин.

Он подчеркнул, что в вопросе относительно "черных списков" российских артистов Украина будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами.

"Именно сейчас я и Виктория Романова, исполнительные продюсеры Евровидения-2017, находимся в главном офисе ЕМС в Женеве и обсуждаем подготовку к проведению конкурса. Никаких привязок "черных списков" россиян к проведению конкурса в Украине не было и не может быть", – сказал Харебин.

Как пояснил Хаберин, если в состав российской делегации будет входить "невъездной артист", то его не пустят на территорию Украины. В то же время он добавил, что этот вопрос относится исключительно к компетенции государственных органов Украины, ответственных за национальную безопасность.

В свою очередь в пресс-службе СБУ также сообщили, что ЕВС не обращалась ни с какой просьбой об отмене запрета на въезд кому-либо из российских артистов.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Евровидение СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко одобрил закон, без которого Украина могла потерять Евровидение 7 декабря 2016, 18:15
Организаторы "Евровидения" заявили, что не будут переносить конкурс в РФ 4 декабря 2016, 20:41
НТКУ: Евровидение будет в Украине 28 ноября 2016, 15:38
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.89.217.---Yury Shestak07.12.2016 20:09
Как всегда русофашистосми,пукнули себе в рот и довольные....
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Порошенко: Найден компромисс относительно механизма приостановления безвиза
РФ предъявила окончательное обвинение крымскому журналисту Семене
Чиновник, которого проверяли ГПУ и НАПК, возглавил ключевое агентство
Украина требует открыть "Золотое" и убрать войска из Дебальцево
Все новости
Лайфхак

Как вставать раньше 6 утра и научить этому еще 200 человек

Нюансы поцелуев

5 вещей, которые стоит знать о поцелуях