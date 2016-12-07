Стали известны имена госсекретарей Минюста и Минсоцполитики
Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы избрала Анну Онищенко государственным секретарем Министерства юстиции, а Виктора Иванкевича государственным секретарем Министерства социальной политики.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду.
Сейчас Онищенко является заместителем министра - руководителем аппарата Минюста, а Иванкевич работает заместителем министра - руководителем аппарата Минсоцполитики.
Также конкурсная комиссия должна была выбрать резервного кандидата, который в течение года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если Онищенко откажется от должности или произойдет форс-мажор, но другой кандидат, прошедший в финал (заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз), не набрал минимально необходимое количество баллов.
Та же ситуация возникла и с резервным кандидатом на место Иванкевича.
Сам Иванкевич набрал всего 9,9 балла из 20 возможных, в связи с чем комиссия намерена рекомендовать Кабинету Министров назначить его госсекретарем с испытательным сроком или принять иное решение.
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