Стали известны имена госсекретарей Минюста и Минсоцполитики

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Среда, 7 декабря 2016, 23:37

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы избрала Анну Онищенко государственным секретарем Министерства юстиции, а Виктора Иванкевича государственным секретарем Министерства социальной политики.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду.

Сейчас Онищенко является заместителем министра - руководителем аппарата Минюста, а Иванкевич работает заместителем министра - руководителем аппарата Минсоцполитики.

Также конкурсная комиссия должна была выбрать резервного кандидата, который в течение года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если Онищенко откажется от должности или произойдет форс-мажор, но другой кандидат, прошедший в финал (заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз), не набрал минимально необходимое количество баллов.

Та же ситуация возникла и с резервным кандидатом на место Иванкевича.

Сам Иванкевич набрал всего 9,9 балла из 20 возможных, в связи с чем комиссия намерена рекомендовать Кабинету Министров назначить его госсекретарем с испытательным сроком или принять иное решение.

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Темы: кадры
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