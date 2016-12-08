Новинский примет любое решение Рады: "Потерпим немножко"

Депутат Вадим Новинский спокойно примет любое решение Верховной Рады относительно снятия с него неприкосновенности и разрешения на привлечение к уголовной ответственности.

Об этом он заявил в кулуарах парламента перед началом заседания.

"Какое будет решение Верховной Рады я не знаю. Я любое решение приму спокойно, потому что я знаю, что правда на моей стороне", – заявил Новинский.

"И после этого решения – в зависимости от того, какое оно будет, если депутаты решат лишить меня неприкосновенности, хотя я за нее никогда не прятался, – я буду обращаться в органы прокуратуры с просьбой дать мне разрешение куда-то выезжать или не дать. Они будут это решать. Потерпим немножко, пока не добьемся правды", – сказал он.

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