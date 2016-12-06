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Комитет против снятия неприкосновенности с Новинского

Вторник, 6 декабря 2016, 15:03
Комитет против снятия неприкосновенности с Новинского

Комитет Верховной Рады не получил достаточных сведений, которые доказывали бы причастность нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского к преступлениям, указанных в представлении ГПУ.

Такое решение озвучили на заседании комитета ВР во вторник, передает корреспондент УП.

"Комитет не получил достаточно сведений от генеральной прокуратуры для предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности Новинского", - зачитал и.о. председателя комитета Павел Пинзеник заключение.

За такое решение проголосовало шесть членов комитета.

"Я сейчас подписываю этот вывод и направляю его председателю Верховной Рады и дальше председатель Верховной Рады решает, отправить представление на доработку, или вынести его в зал", - отметил Пинзеник.

Как известно, ранее Парубий намекал, что вынесет на голосование вопрос о снятии с Новинского депутатской неприкосновенности.

"Я не позволю затягивать это дело", - сказал Парубий.

"На этот раз я уверен, что Верховная Рада должна сказать свое слово и дать возможность правоохранительным органам определять есть или нет состава преступления", - добавил Парубий.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Новинского недопустимым. По данным УП, на решение комитета могли влиять лидеры БПП и "Народного фронта".

Новинский, в частности, обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира – архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

Во вторник стало известно, что в этом деле также объявили подозрение Коряку, экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

О ходе прошлого заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия" Святые и грешники ", или "Неприкосновенный Новинский".

Роман Романюк, Александр Шумилин, УП

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Темы: Верховная РадаНовинскийпрокуратура
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