Новинський прийме будь-яке рішення Ради: "Потерпимо трошки"

Депутат Вадим Новинський спокійно прийме будь-яке рішення Верховної Ради щодо зняття з нього недоторканності і дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це він заявив у кулуарах парламенту перед початком засідання 8 грудня.

"Яке буде рішення Верховної Ради, я не знаю. Я будь-яке рішення прийму спокійно, бо я знаю, що правда на моїй стороні", – заявив Новинський.

"І після цього рішення – залежно від того, яке воно буде, якщо депутати вирішать позбавити мене недоторканності, хоча я за неї ніколи не ховався, – я буду звертатися в органи прокуратури з проханням дати мені дозвіл кудись виїжджати або не дати. Вони будуть це вирішувати. Потерпимо трошки, поки не доб'ємося правди", – сказав він.

Доповнюється…