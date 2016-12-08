Новинський прийме будь-яке рішення Ради: "Потерпимо трошки"
Депутат Вадим Новинський спокійно прийме будь-яке рішення Верховної Ради щодо зняття з нього недоторканності і дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності.
Про це він заявив у кулуарах парламенту перед початком засідання 8 грудня.
"Яке буде рішення Верховної Ради, я не знаю. Я будь-яке рішення прийму спокійно, бо я знаю, що правда на моїй стороні", – заявив Новинський.
"І після цього рішення – залежно від того, яке воно буде, якщо депутати вирішать позбавити мене недоторканності, хоча я за неї ніколи не ховався, – я буду звертатися в органи прокуратури з проханням дати мені дозвіл кудись виїжджати або не дати. Вони будуть це вирішувати. Потерпимо трошки, поки не доб'ємося правди", – сказав він.
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