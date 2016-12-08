Сольвар объяснил, почему не задекларировал дорогую недвижимость

00
0
Четверг, 8 декабря 2016, 11:18

Депутат от БПП Руслан Сольвар утверждает, что никогда не скрывал наличие у своей матери дорогой недвижимости, о которой шла речь в расследовании "Наших грошей".

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"В связи с очередной волной тиражирования этой "тайны" хочу еще раз повторить, что никогда не скрывал факта владения Сольвар Марией Владимировной тем имуществом, о котором писали в СМИ. Это открытая информация, в полном объеме отражена в государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Недвижимость, о которой идет речь, была приобретена еще до начала моей работы в парламенте", – сообщил он.

Сольвар также пояснил, что не внес в декларацию это имущество в связи с тем, что мать умерла еще летом, то есть до начала кампании электронного декларирования.

"По украинскому законодательству, право собственности на наследство вступает в силу в течение полугода. Поэтому на момент заполнения декларации, упомянутая недвижимость не имела физического владельца, за что и не попала к моей декларации", – заявил он.

Также депутат заверил, что еще с 2012 года не имеет отношения к ряду компаний, о его владение которыми также шла речь в сюжете.

Как известно, в упомянутом сюжете речь шла о том, что на мать Сольвара записаны две квартиры и один дом на общую сумму 36 млн гривен. При этом почти во всех декларациях Сольвара указано, что он практически не зарабатывает денег и живет в небольшой съемной квартире в Ирпене.

Украинская правда

Темы: декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полиция открыла еще одно дело по махинациях с запуском е-декларирования 7 декабря 2016, 12:50
Руководители школ и ректоры вузов будут подавать е-декларации 6 декабря 2016, 14:40
Нардеп без жилья не указал в декларации недвижимость матери на 36 млн - СМИ 5 декабря 2016, 15:27
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Рада запретила пропагандистские книги из России
Трое военных получили ранения в среду - штаб АТО
Пленки Онищенко: Холодницкий рассказал, когда допросят Довгого
Рада сняла неприкосновенность с Новинского
Все новости
YouTube Rewind 2016

Ленинград и 7 лайфхаков для кота. Что смотрели украинцы в 2016 году

Нобелевка-2016

Стало известно, кто заменит Боба Дилана во время Нобелевской церемонии