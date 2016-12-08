Сольвар объяснил, почему не задекларировал дорогую недвижимость

Депутат от БПП Руслан Сольвар утверждает, что никогда не скрывал наличие у своей матери дорогой недвижимости, о которой шла речь в расследовании "Наших грошей".

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"В связи с очередной волной тиражирования этой "тайны" хочу еще раз повторить, что никогда не скрывал факта владения Сольвар Марией Владимировной тем имуществом, о котором писали в СМИ. Это открытая информация, в полном объеме отражена в государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Недвижимость, о которой идет речь, была приобретена еще до начала моей работы в парламенте", – сообщил он.

Сольвар также пояснил, что не внес в декларацию это имущество в связи с тем, что мать умерла еще летом, то есть до начала кампании электронного декларирования.

"По украинскому законодательству, право собственности на наследство вступает в силу в течение полугода. Поэтому на момент заполнения декларации, упомянутая недвижимость не имела физического владельца, за что и не попала к моей декларации", – заявил он.

Также депутат заверил, что еще с 2012 года не имеет отношения к ряду компаний, о его владение которыми также шла речь в сюжете.

Как известно, в упомянутом сюжете речь шла о том, что на мать Сольвара записаны две квартиры и один дом на общую сумму 36 млн гривен. При этом почти во всех декларациях Сольвара указано, что он практически не зарабатывает денег и живет в небольшой съемной квартире в Ирпене.

Украинская правда