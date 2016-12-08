НАБУ хочет получить записи Онищенко, но в Лондон не полетит

00
1
Четверг, 8 декабря 2016, 11:39

Национальное антикоррупционное бюро хочет получить от депутата-беглеца, обвиняемого в газовых махинациях, Александра Онищенко его записи, чтобы дать правовую оценку.

Об этом на брифинге в четверг заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

"Мы будем обращаться к господину Онищенко, чтобы он предоставил свои записи, чтобы мы дали оценку этим записям. Если проанализировать запись, которую он выложил и эти заявления, которые он делает – это пока политизация дела, в котором он фигурирует", – отметил Сытник.

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что 7 декабря было открыто новое производство по Онищенко о подкупе народных депутатов.

"Мы обращаемся, предоставьте все записи, а лучше приезжайте, мы вас ждем. Пока заявления воспринимаются так, чтобы его преступления забыли", – отметил Холодницкий.

"Я как прокурор в этих записях не верю", – добавил он.

Кроме того, Сытник отметил, что детективы НАБУ готовы встретиться с Онищенко, где ему будет удобно.

На вопрос "Украинской правды", почему раньше правоохранители предлагали Онищенко встретиться в Варшаве Холодницкий сказал:

"Это ближайшая нейтральная территория, потому что в Лондон мы точно не полетим".

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: НАБУ Онищенко Антикоррупционная прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сытник и Холодницкий говорят, что между ними конфликта нет 8 декабря 2016, 11:40
В НАБУ рассказали, сколько денег дало разоблачение "схем Онищенко" 8 декабря 2016, 11:09
НАБУ начало расследовать факты, озвученные Онищенко 7 декабря 2016, 22:23
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.115.97.---informer08.12.2016 12:17
почему не полетишь?
в панаму на семинар летал,
в лондон в гости к сестре жены летал,
а по работе - не полетим точно
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Рада сняла неприкосновенность с Новинского
ЕС одобрил механизм, который разблокирует безвиз для Украины
НАБУ хочет получить записи Онищенко, но в Лондон не полетит
В НАБУ рассказали, сколько денег дало разоблачение "схем Онищенко"
Все новости
BeVerySpecial

Геннадий Магуза – о своих татуировках и работе в барбершопе

Урок Театра на Подоле

Об "историческом облике", коммуникации и честности