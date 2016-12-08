НАБУ хочет получить записи Онищенко, но в Лондон не полетит

Национальное антикоррупционное бюро хочет получить от депутата-беглеца, обвиняемого в газовых махинациях, Александра Онищенко его записи, чтобы дать правовую оценку.



Об этом на брифинге в четверг заявил председатель НАБУ Артем Сытник.



"Мы будем обращаться к господину Онищенко, чтобы он предоставил свои записи, чтобы мы дали оценку этим записям. Если проанализировать запись, которую он выложил и эти заявления, которые он делает – это пока политизация дела, в котором он фигурирует", – отметил Сытник.



В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что 7 декабря было открыто новое производство по Онищенко о подкупе народных депутатов.



"Мы обращаемся, предоставьте все записи, а лучше приезжайте, мы вас ждем. Пока заявления воспринимаются так, чтобы его преступления забыли", – отметил Холодницкий.



"Я как прокурор в этих записях не верю", – добавил он.



Кроме того, Сытник отметил, что детективы НАБУ готовы встретиться с Онищенко, где ему будет удобно.



На вопрос "Украинской правды", почему раньше правоохранители предлагали Онищенко встретиться в Варшаве Холодницкий сказал:



"Это ближайшая нейтральная территория, потому что в Лондон мы точно не полетим".



Роман Кравец, Валентина Романенко, УП