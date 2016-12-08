Рада запретила пропагандистские книги из России

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Четверг, 8 декабря 2016, 13:09

Верховная Рада приняла правительственный законопроект о запрете ввоза в Украину из России книг антиукраинского содержания.

За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов.

Спикеру Андрею Парубию пришлось ставить этот вопрос на голосование несколько раз, прежде чем набралось достаточное количество голосов.

Закон предусматривает разрешительный принцип для книг российского происхождения. Это не будет касаться русскоязычных книг, изданных в Украине (за исключением оккупированных территорий).

Разрешения на ввоз будет выдавать общественный совет.

Закон предусматривает, что после его принятия количество книг, которые будут разрешены для ввоза будет ограничен 10 экземплярами на человека.

Во время обсуждения документа вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что закон будет действовать временно – пока не будут нормализованы отношения с Россией.

Как известно, правительство приняло этот законопроект 8 сентября. Рада приняла его в первом чтении 20 октября.

Согласно официальной статистике, ввоз книг из России в Украину сократился в разы.

Олег Шанковский, УП

Темы: культура Росcия Верховная Рада
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