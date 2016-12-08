В Киеве нашли "сокровища Азарова" – Троян

Киевские полицейские обнаружили квартиру с вещами премьера-беглеца Николая Азарова

Об этом сообщает исполняющий обязанности Национальной полиции Вадим Троян в Facebook.

"Квартира-склад, набитая хозяйственными сумками с ценными вещами и произведениями искусства, находилась в Дарницком районе столицы", – уточнил он.

По словам Трояна, полицейские наткнулись на нее "во время отработки" и, получив все разрешительные документы, оперативники вместе с адвокатом зашли в квартиру.

"Десятки икон и религиозных книг, датированных 19 веком, оригиналы (согласно выводам экспертов) произведений живописи Ильи Репина, Василия Тропинина и Никоса Сафронова. А еще столовое серебро, памятные монеты, наградное оружие с разрешениями на имя "премьера-беглеца" и даже казацкая сабля", – перечисляет Троян найденное.

"Также в квартире были найдены награды и поздравления от руководства РФ, которые политэмигрант-неудачник получал даже во время трагических событий Революции Достоинства", – добавляет он.

По предварительной информации, стоимость находки оценивается в несколько миллионов долларов США, уточнил руководителей Нацполиции.

Николай Азаров как соратник Виктора Януковича был премьер-министром Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года, а также первым вице-премьером и министром финансов в первом и втором правительствах Януковича, еще раньше возглавлял Налоговую администрацию.

После Майдана 2013-2014 года Азаров сбежал из Украины. С 3 июня 2014 года он находится в розыске Службы безопасности Украины.

Западные страны накладывали санкции на Николая Азарова и его сына Алексея.