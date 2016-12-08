Рада снова провалила закон о спецконфискации

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Четверг, 8 декабря 2016, 17:24

Верховная Рада отказалась принять в первом чтении правительственный законопроект о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества, который должен позволить вернуть деньги имущество представителей предыдущей власти.

За это проголосовали 176 депутатов из 226 необходимых.

Нардепы также не смогли собрать голосов на то, чтобы отправить документ на доработку.

В частности, перед голосованием с критикой этого документа выступали представители "Батькивщины", которые настаивали на том, что эта норма может применяться к обычным людям, которые не смогут себя защитить, а также представители "Самопомощи", которые говорили, что нереформированная прокуратура не должна получать таких полномочий, а также что против Украины будет много исков в Европейский суд по правам человека.

Между тем, за принятие документа традиционно выступали представители "Народного фронта", которые заявляли о необходимости наполнения бюджета деньгами экс-президента Виктора Януковича.

Как известно, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискации, что позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось. Позже им все же удалось включить документ в повестку дня.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.

Ранее Раде предлагались несколько законопроектов о спецконфискаци имущества, украденного предыдущей властью, однако ни один из них не находил поддержки депутатов. Основным аргументом критиков таких законопроектов являются опасения, что он позволит беспрепятственно отбирать имущество обычных людей и они не смогут себя защитить.

Олег Шанковский, УП

Темы: Верховная Рада
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IP: 95.132.129.---Ungvar08.12.2016 18:23
Gonta_20 ВРУ приймає закони, постанови та інші акти не більшістю, а більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією. Так що це питання Конституції а не Регламенту.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2008.12.2016 18:15
І взагалі, зважаючи на "дуже дисципліноване" відвідання нардепами пленарних засідань, доцільно встановити комбінований позитивно-негативний принцип голосування. Якщо проект рішення схвалено профільним комітетом, то його виносити на "негативне" голосування, тобто щоб потрібно було набрати більше половини депутатських голосів для його заблокування. А ось якщо проект віхилено комітетом, але автори наполягають на його розгляді, тоді по ньому застосовувати "позитивне" голосування, тобто таке, як зараз.
При такій дворівневій системі з необхідністю протилежних голосувань на різних рівнях складніше буде щось лобіювати і купувати.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2008.12.2016 18:14
Дивно, що ніхто не звертає увагу на ту обставину, що зараз чисельність ВР становить 423 (!) депутати, і ця ситуація залишатиметься незмінною поки не повернемо повний контроль над Кримом і Донбасом. Тож більшість ВР має зараз становити не 226 голосів, а лише 214. Тож вносьте зміни до регламенту або ухвалюйте рішення про початок масштабного наступу на півдні і сході з метою відвоювання цих територій.
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IP: 5.45.255.---kerubino08.12.2016 17:37
Гниди злодійські з парламенту показали як вони люблять свою кишеню і як бояться за вкрадене .Такі голосування показують хто є хто -Батьківщина і Самопоміч вміють тільки язиками молоти ,електорату необхідно добре придивитись до цих партійок і на виборах дати ім оцінку .
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