Рада снова провалила закон о спецконфискации

Верховная Рада отказалась принять в первом чтении правительственный законопроект о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества, который должен позволить вернуть деньги имущество представителей предыдущей власти.

За это проголосовали 176 депутатов из 226 необходимых.

Нардепы также не смогли собрать голосов на то, чтобы отправить документ на доработку.

В частности, перед голосованием с критикой этого документа выступали представители "Батькивщины", которые настаивали на том, что эта норма может применяться к обычным людям, которые не смогут себя защитить, а также представители "Самопомощи", которые говорили, что нереформированная прокуратура не должна получать таких полномочий, а также что против Украины будет много исков в Европейский суд по правам человека.

Между тем, за принятие документа традиционно выступали представители "Народного фронта", которые заявляли о необходимости наполнения бюджета деньгами экс-президента Виктора Януковича.

Как известно, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискации, что позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось. Позже им все же удалось включить документ в повестку дня.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.

Ранее Раде предлагались несколько законопроектов о спецконфискаци имущества, украденного предыдущей властью, однако ни один из них не находил поддержки депутатов. Основным аргументом критиков таких законопроектов являются опасения, что он позволит беспрепятственно отбирать имущество обычных людей и они не смогут себя защитить.

Олег Шанковский, УП