Климкин: Украинский безвиз утвердят за одну-две пленарные недели ЕП

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Четверг, 8 декабря 2016, 17:39

Министр иностранных дел Павел Климкин уверяет о снятии всех политических препятствий для отмены визового режима для Украины.

Об этом он заявил в общении с журналистами во время министерской встречи ОБСЕ, сообщает из Гамбурга корреспондент "Европейской правды".

"Этот вопрос сегодняшнего дня абсолютно вне политики, это – вопрос техники и организации голосования.

Успеют ли они на следующей неделе – это лишь вопрос того, чтобы пройти все голосования, а их пять, если не ошибаюсь. Если не успеют в течение недели – то точно совершат процедуру на первой (пленарной) неделе января", - рассказал Климкин.

Первая пленарная неделя Европарламента в новом году запланирована на 15-19 января.

Как известно, для отмены визового режима Европарламент должен принять два решения – о введении нового механизма приостановления безвиза и о переносе Украины в "безвизовый список". После ЕП точно такие решения должен одобрить Совет ЕС.

В среду подготовительные органы ЕП и Совета приняли необходимые решения.

Напомним, сегодня, 8 декабря, Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.

Европейская правда

Темы: визы
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