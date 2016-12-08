Грузия может получить безвиз быстрее чем Украина

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Четверг, 8 декабря 2016, 19:38

Грузия может получить безвиз с ЕС быстрее, чем Украина, поскольку триалог по визовой либерализации для Грузии, вероятно, состоится уже в следующую среду, 14 декабря.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Триалог по визовой либерализации для Грузии, скорее всего, произойдет в среду. Он (триалог по Грузии - Ред.) начнется и сразу закончится. А триалог относительно Украины только тогда, когда механизм по приостановке безвиза будет формально принято - в начале следующего года", -  говорится в сообщении.

То, что украинский безвиз столкнулся с дополнительными проблемами, подтверждает также письмо докладчика Европарламента Марии Габриэль, направленный в адрес Словацкого председательства в ЕС.

В нем Габриэль обращает внимание на различие в формулировках решений стран-членов ЕС в отношении украинского и грузинского безвиза. Через эту нестыковку триалог в отношении Грузии могут начать уже на следующей неделе, а в отношении Украины он будет продлен.

Пока неизвестно, удастся институтам ЕС преодолеть эту проблему и будут ли Украина и Грузия разделены на пути к отмене виз.

Напомним, сегодня, 8 декабря, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.

Темы: Грузия Украина визы
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