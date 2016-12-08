Сенаторы просят Трампа относиться жестко к Кремлю

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Четверг, 8 декабря 2016, 22:53

Группа из 27 американских сенаторов обратилась к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом проводить жесткую политику в отношении РФ из-за ситуации на Украине.

Об этом в четверг сообщает агентство Reuters.

Действия России сенаторы в письме называют "захватом территории военным путем".

"В свете продолжающейся агрессии России и ее отказа уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, ее право выбирать свою судьбу, мы повторяем наш призыв к США усилить экономическую, военную и политическую поддержку Украины", - говорится в подписанном сенаторами обращении.

Указывается, что обращение подписали 12 сенаторов-республиканцев и 15 демократов.

Глава комитета по делам вооруженных сил Сената Джон Маккейн и член сенатских комитетов по делам вооруженных сил, юридическим вопросам и бюджету Линдси Грэм планируют посетить Украину в конце декабря.

Темы: Трамп США Росcия
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