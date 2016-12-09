США сняли ограничения на военные поставки своим союзникам в Сирии

Президент США Барак Обама снял формальные ограничения на поставку оружия и военного снаряжения союзникам по борьбе с терроризмом в Сирии.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, опубликованном 8 декабря.

"Определить, что операции, включая предоставление оборонных изделий и услуг для иностранных войск, нерегулярных сил, групп или отдельных лиц, участвующих в оказании поддержки или содействия продолжающихся военных операций США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеет важное значение для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов… отменить запреты…, связанные с этими операциями", - говорится в заявлении.

Для оказания такой помощи госсекретарь и министр обороны США должны уведомить об этом Конгресс.

При этом из документа непонятно о каких именно военных поставках идет речь.