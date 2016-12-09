В США заявили, что за два года были убиты 50 тыс боевиков ИГИЛ

00
0
Пятница, 9 декабря 2016, 06:04

Как минимум 50 тысяч террористов "Исламского государства" были убиты возглавляемой США коалицией в Ираке и Сирии за два года военной операции.

Об этом заявил американский военный чиновник, передает "ВВС".

По его словам, 50 тысяч убитых боевиков – это "скромная оценка".

Он также заявил, что воздушные удары коалиции могут быть усилены в таких местах, как Мосул, который иракские войска пытаются вернуть под свой контроль, однако необходимо избежать жертв среди гражданского населения.

Международная коалиция во главе с США начала наносить авиаудары в Сирии и Ираке в сентябре 2014 года.

Темы: Сирия терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США сняли ограничения на военные поставки своим союзникам в Сирии 9 декабря 2016, 01:58
6 стран обвинили РФ в препятствовании доступу гумпомощи в Алеппо 8 декабря 2016, 06:15
СМИ: Керри и Лавров обсудят безопасный выход оппозиционных войск из Алеппо 7 декабря 2016, 18:42
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Европейский вещательный союз подтвердил, что Евровидение пройдет в Киеве
Сенаторы просят Трампа относиться жестко к Кремлю
Скандальный законопроект о 22 евро за посылку отозвали
Аваков: В тайной квартире Азарова нашли "интересные документы"
Все новости
Воздвиженка

Где работать, есть, пить и развлекаться

Урок Театра на Подоле

Об "историческом облике", коммуникации и честности