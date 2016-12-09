АТО: 15 обстрелов, боевики били из запрещенных минометов
За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских сил.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
"Российско-оккупационные войска из 120 миллиметровых минометов вели огонь по нашим позициям в районе поселка Пески, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, что на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны Широкино, Талаковка, Марьинка, Водяное.
Из 82-миллиметровых минометов и зенитных установок поздно вечером в четверг сепаратисты обстреляли Лобачево и Новоалександровку, что на Луганском направлении.
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