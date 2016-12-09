Адвокат Януковича вернул ГПУ подозрение, Луценко предложено ехать в РФ

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк вернул в Генеральную прокуратуру уведомление о подозрении, которое было зачитано его клиенту генеральным прокурором Юрием Луценко в Святошинском районом суде Киева в перерыве заседания по делу 5 бывших сотрудников "Беркута".



Об этом он сказал "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Я сегодня подал соответствующее заявление. Мы вернули это уведомление о подозрении, поскольку оно было объявлено с нарушением норм международного и украинского законодательства", – заявил Сердюк.



Адвокат также отметил, что в этом заявлении сторона защиты предлагает Луценко обратиться к Генпрокуратуре РФ о содействии во вручении подозрения и организации проведения допроса и других процессуальных действий с Януковичем на территории Российской Федерации и прибыть туда лично для того, чтобы провести все эти мероприятия.