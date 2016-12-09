В штабе АТО заявили о ранении 2 бойцов за сутки

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое воинов получили ранения", – сказал он.

По словам полковника, эти санитарные потери силы АТО понесли вследствие враждебных обстрелов в Песках и Авдеевке.



В то же время Лысенко не подтвердил информацию Луганской военно-гражданской администрации о двух раненых бойцах в сутки на Луганщине.



Украинская правда