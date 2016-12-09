Лавров на встрече ОБСЕ допустил обмен Сенцова, Клыха и Сущенко

00
0
Пятница, 9 декабря 2016, 13:25

Россия допускает, что украинцы-заключенные, пребывающие на территории в РФ, могут быть обменяны на россиян, находящихся в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе министерской встречи ОБСЕ, сообщает из Гамбурга корреспондент "Европейской правды"

Так Лавров прокомментировал вопрос о том, возможно ли освобождение украинских заложников, в числе которых журналист назвала Сенцова, Сущенко и Клыха.

"Что касается этих людей, здесь есть юридические возможности, они уже использовались, когда состоялся обмен  Надежды Савченко.

В украинских тюрьмах тоже есть российские граждане", - заявил он.

Глава МИД РФ, между тем, воздержался от конкретных прогнозов по поводу тех или иных заложников. "Зависит от того, как будут использованы эти возможности", - отметил он.

Европейская правда

Темы: Политзаключенные Сенцов Лавров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Панов обвинил ФСБ в пытках 8 декабря 2016, 18:21
РФ предъявила окончательное обвинение крымскому журналисту Семене 7 декабря 2016, 18:32
Лавров уверяет, что приехать в Крым правозащитникам не проблема 6 декабря 2016, 12:41
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Журналист: у Порошенко грозят британским СМИ исками из-за Онищенко
Европарламент будет голосовать за приостановку безвиза 15 декабря
Найем раскритиковал комиссию по ДБР и анонсировал "радикальные меры"
Россия предложит Киеву газ в обмен на отказ от штрафа – СМИ РФ
Все новости
Дом вне дома

Как "Дома Рональда МакДональда" помогают родителям быть рядом с больными детьми

Интервью

Тарас Лютый: Философия - это любовь к мудрости, а не торговля мыслями