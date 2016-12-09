Налоги Шуфрича, Демчака и еще четырех проверит ГПУ - источник

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Пятница, 9 декабря 2016, 17:59

Генеральная прокуратура начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов 6 депутатами Верховной Рады.

Об этом в пятницу пишут Украинские новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

Согласно информации этими нардепами являются Нестор Шуфрич с "Оппозиционного блока", Руслан Демчак с БПП, Геннадий Бобов из группы "Видродження" и внефракционные Александр Супруненко и Вячеслав Константиновский.

По словам источника, данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного уклонения от уплаты налогов.

Как известно, Генеральная прокуратура нашла административных правонарушениях в электронных декларациях 53 народных депутатов.

Темы: Генпрокуратура налоги
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