Налоги Шуфрича, Демчака и еще четырех проверит ГПУ - источник

Генеральная прокуратура начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов 6 депутатами Верховной Рады.



Об этом в пятницу пишут Украинские новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.



Согласно информации этими нардепами являются Нестор Шуфрич с "Оппозиционного блока", Руслан Демчак с БПП, Геннадий Бобов из группы "Видродження" и внефракционные Александр Супруненко и Вячеслав Константиновский.



По словам источника, данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного уклонения от уплаты налогов.



Как известно, Генеральная прокуратура нашла административных правонарушениях в электронных декларациях 53 народных депутатов.