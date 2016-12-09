Луценко сообщил, когда Януковича будут судить за госизмену

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что судебный процесс по госизмене экс-президента Виктора Януковича может начаться в начале следующего года, а может быть и раньше.

Об этом говорится в видеоролике, размещенном Генпрокуратурой.

"В начале следующего года, а может и раньше, мы вручим обвинительный акт и начнем судебный процесс по госизмене Януковича", - сказал Луценко.

Луценко также ответил на слова адвоката Виталия Сердюка о том, что его подзащитному Виктору Януковичу якобы неправильно вручили подозрение.

"Наша позиция основывается исключительно на нормах Уголовного процессуального кодекса Украины, и хочу обратить внимание, что адвокат либо занимается пиаром, либо демонстрирует правовой нигилизм. Луценко не оглашал подозрение в суде – я это подчеркивал и в самом суде (…) – я лишь выполнял процессуальное действие, разъяснял суть подозрения. Это разные вещи", - заявил глава ГПУ.

Он добавил, что вручение подозрения Януковичу происходило, когда военные прокуроры вручили защитнику экс-президента пакет подозрения, а также Генпрокуратура по международной почте направила копии подозрения по месту проживания Януковича в Межигорье, а также по указанным ним и его защитой адресам в Ростов-на-Дону, и в российский суд, где Янукович выступал в качестве свидетеля.

"Оттуда (из российского суда) мы получили сообщение, что направленное нами подозрение передано в Минюст РФ для вручения гражданину Януковичу", - заявил глава ГПУ.

"То есть процесс идет в строгом соответствии с украинским и международным законодательством. Мы предоставили подозрение защитниками, направили на все известные нам адреса (...) Заявления адвоката о том, что Луценко неправильно вручил - просто смешные. Луценко не вручает подозрения, Луценко лишь, пользуясь случаем, что его слышит сам подозреваемый, лишь разъяснил суть подозрения. Это второе действие после представления", - сказал Луценко.