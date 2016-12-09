В Ужгороде судья скрывался от полицейских на БМВ - догнали и завезли в наркодиспансер

00
1
Пятница, 9 декабря 2016, 23:57

Ужгородского судью Михаила Ротмистренка в пятницу вечером пришлось везти в наркодиспансер.

Как сообщает руководитель патрульной полиции Ужгорода и Мукачево Юрий Марценишин, правоохранители остановили автомобиль БМВ Х5, за рулем которого оказался судья, потому, что у него был загрязнен задний номерной знак.

"На звуковой сигнал об остановке и в громкоговоритель не реагировал, пытался скрыться на авто, создавая при этом аварийную ситуацию другим участникам дорожного движения", - сообщил он.

По словам Марценишина, когда полицейские догнали Ростмистренка, тот вел себя неадекватно, поэтому пришлось отвезти его в накродиспансер.

"Дуть в Драгер на месте отказался. Теперь в наркодиспансере. Зашел в наркодиспансер и говорит: "А как я здесь очутился? Где моя машина? Я дома спал вообще". Он известен вам тем, что уже раз пил за рулем и избежал ответственности за пьянку", - написал на своем Facebook местный журналист Виталий Глагола.

Украинская правда

Темы: суд Закарпатье полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко сообщил, когда Януковича будут судить за госизмену 9 декабря 2016, 21:02
Венецианская комиссия поддержала новый закон о КС 9 декабря 2016, 19:38
Суд арестовал экс-чиновника, у которого нашли часы с Путиным 9 декабря 2016, 17:03
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.122.120.---EVGO10.12.2016 00:32
він тікав, бо йому мабудь показалися - зєльоні чєловєчкі)))))
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В Ужгороде судья скрывался от полицейских на БМВ - догнали и завезли в наркодиспансер
Луценко сообщил, когда Януковича будут судить за госизмену
Экс-заместитель Насалыка не задекларировал виллу в Испании - Схемы
ЕС планирует объединить безвиз Украины и Грузии в один пакет
Все новости
I/am/from

Софи Вилли рассказывает о детстве в Тбилиси

Люди

Женщина из Дании обогнала Обаму и Папу Франциска, возглавив рейтинг людей, которые вдохновляют