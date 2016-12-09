В Ужгороде судья скрывался от полицейских на БМВ - догнали и завезли в наркодиспансер

Ужгородского судью Михаила Ротмистренка в пятницу вечером пришлось везти в наркодиспансер.

Как сообщает руководитель патрульной полиции Ужгорода и Мукачево Юрий Марценишин, правоохранители остановили автомобиль БМВ Х5, за рулем которого оказался судья, потому, что у него был загрязнен задний номерной знак.

"На звуковой сигнал об остановке и в громкоговоритель не реагировал, пытался скрыться на авто, создавая при этом аварийную ситуацию другим участникам дорожного движения", - сообщил он.

По словам Марценишина, когда полицейские догнали Ростмистренка, тот вел себя неадекватно, поэтому пришлось отвезти его в накродиспансер.

"Дуть в Драгер на месте отказался. Теперь в наркодиспансере. Зашел в наркодиспансер и говорит: "А как я здесь очутился? Где моя машина? Я дома спал вообще". Он известен вам тем, что уже раз пил за рулем и избежал ответственности за пьянку", - написал на своем Facebook местный журналист Виталий Глагола.

Украинская правда