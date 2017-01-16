Российский журналист переехал жить в Украину

Российский журналист и один из лидеров еврейской общины Российской Федерации Павел Фельдблюм решил переехать на постоянное жительство в Украине.

Об этом он рассказал в комментарии Украинской правде.

В понедельник 16 января Фельдблюм въехал в Украину.

По его словам, сейчас он сам переезжает в Украину, а его семья "присоединится летом".



Также Фельдблюм сообщил, что пока не обращался в миграционную службу, однако собирается это сделать.



2 января на своей странице в Facebook он написал, что решение о переезде "вызревало давно".



"С момента аннексии Крыма и начала вторжения на восток Украины моя жизнь в Москве стала тяжелым компромиссом с самим собой. Ведь агрессии со стороны России подверглась моя Украина, где родился я и мои родители, где прошла жизнь моих дедов и прадедов", - написал он.



"Тем, что до сих пор примиряло меня с жизнью в Москве, был не устоявшийся быт и приличный заработок, а сохранявшаяся до последнего времени возможность четко и публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины, не нанося при этом вреда связанным со мной людям. И таким образом максимально дистанцироваться, снимать с себя моральную ответственность за действия России. Но всему есть свой предел", - добавил он.



Как известно, Российский художник Петр Павленский эмигрировал из России и вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгин и двумя дочерьми просить политического убежища во Франции.



Украинская правда