Экс-президента Румынии обвинили в преступлении против человечности

Бывшему президенту Румынии Иону Илиеску предъявлено обвинение в совершении преступлений против человечности за насильственное подавление протестов шахтеров летом 1990 года.

Об этом сообщил адвокат Андрей Джеорджеску после допроса экс-президента в Генеральной прокуратуре Румынии, передает Укринформ.

"Бывший президент получил статус обвиняемого по этому делу, он обвиняется в преступлениях против человечности. Илиеску ознакомился с делом, и теперь нам предстоит подготовиться к защите в суде", - сообщил адвокат.

Сам Илиеску никаких заявлений для прессы не делал.

Дело о насильственном подавлении акций протеста румынских шахтеров было восстановлено в 2014 году. Военные прокуроры Румынии не исключают: в случае, если вина Илиеску будет доказана, ему может грозить пожизненное тюремное заключение.

По этому делу проходят еще 17 человек, среди которых и тогдашний премьер-министр Румынии Петре Роман.

Летом 1990 года при насильственном подавлении акций протеста шахтеров, которые вошли в румынскую историю под названием "Минериада", четыре человека погибли, еще более тысячи получили огнестрельные ранения.