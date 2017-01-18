День в АТО: Ранены двое украинских военных и задержан россиянин

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Среда, 18 января 2017, 18:50

Боевики в среду совершили 30 обстрелов. В результате получили ранения двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Из минометов оккупанты обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер", - сказано в сообщении.

В то же время на Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров оккупанты обстреляли Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки.

Кроме того, 18 января на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан боевик пророссийских войск.

В ходе проверки установлено, что он является гражданином Российской Федерации, жителем Курганинска Краснодарского края.

Кроме того, у боевика были документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.

Украинская правда

Темы: АТО
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