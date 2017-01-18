Двор Лакарена обстрелял охотник, который испугался собак - полиция

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Среда, 18 января 2017, 21:56

Двор французского винодела Христофа Лакарена, виноградники которого расположены в Шабо Одесской области, обстрелял местный житель, который испугался собак.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

"Стрелком является 32-летний охотник, который имеет зарегистрированное гладкоствольное ружье. Как пояснил мужчина, он возвращался с охоты. У населенного пункта через отверстие в заборе на него выбежали три скалящие зубы собаки, которые бросились на него. С целью предотвращения нападения на себя, гражданин совершил неприцельный выстрел в сторону собак для их отпугивания. После чего собаки убежали обратно за забор", - сказано в сообщении.

 В связи с тем, что мужчина выстрелил из ружья на расстоянии менее 200 метров от населенного пункта, на него составлен административный протокол.

Фото пресс-службы полиции
Фото пресс-службы полиции
 
Фото пресс-службы полиции
Фото пресс-службы полиции
Фото пресс-службы полиции

Как известно, 16 января Лакарен заявил, что по территории его двора стреляли.

В результате стрельбы ранения получила собака винодела.

Ранее в интервью Экономической правде Лакарен сообщал о том, почему на него давят, и стало ли ему легче работать в Украине.

Украинская правда

Темы: Одесская область полиция
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