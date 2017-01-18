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Подвір’я Лакарена обстріляв мисливець, який злякався собак – поліція

Середа, 18 січня 2017, 20:56

Подвір’я французького винороба Христофа Лакарена, виноградники якого розташовані в Шабо Одеської області, обстріляв місцевий мешканець, який злякався собак.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

"Стрілком є 32-річний мисливець, який має зареєстровану  гладкоствольну рушницю.  Як пояснив чоловік, він повертався з полювання. Біля населеного пункту через отвір у паркані на нього вибігли три оскалені собаки, які кинулися на нього. З метою запобігання нападу на себе, громадянин здійснив неприцільний постріл у бік собак для їх відлякування.  Після чого собаки втекли назад за паркан", - сказано у повідомленні.

У зв’язку з тим, що чоловік здійснив постріл з рушниці на відстані менше ніж 200 метрів від населеного пункту, щодо нього складено адміністративний протокол.

Фото прес-служби поліції
Фото прес-служби поліції
Фото прес-служби поліції
Фото прес-служби поліції
Фото прес-служби поліції
Фото прес-служби поліції

Як відомо, 16 січня Лакарен заявив, що по території його подвір'я стріляли.

Внаслідок стрілянини поранення отримала собака винороба.

Раніше в інтерв'ю Економічній правді Лакарен повідомляв про те, чому на нього тиснуть, і чи стало йому легше працювати в Україні.

Українська правда

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Теми: Одеська областьполіція
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