В КНДР заявили о завершении разработки межконтинентальной ракеты

2367 просмотров
1
Понедельник, 2 января 2017, 07:37

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на "завершающей стадии" разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом он сообщил в телевизионном новогоднем обращении, передает "Радио Свобода".

Ким Чен Ын заявил, что в 2016 году "выросла ядерная сила" Северной Кореи и вскоре у государства будет межконтинентальная баллистическая ракета.

Между тем действующий лидер Южной Кореи, премьер-министр и исполняющий обязанности президента Хван Кйо Ан сказал в своем новогоднем обращении, что его страна будет существенно увеличивать военные расходы в условиях противостояния с Северной Кореей.

В прошлом году Северная Корея провела два испытания ядерного оружия и многочисленные испытания баллистических ракет.

Пхеньян в последнее время достиг значительных успехов в создании баллистических ракет, но пока не ясно, насколько нынешнее заявление лидера Северной Кореи соответствует реальности.

В конце декабря сообщалось, что к 2020 году  КНДР сможет разработать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории США.

Темы: КНДР
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У КНДР могут появиться ядерные ракеты способные достичь США - СМИ 26 декабря 2016, 06:18
Корея после импичмента президента: азиатский тигр разворачивается к Китаю 16 декабря 2016, 13:44
Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи 30 ноября 2016, 18:01
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.9.71.---ReAlex02.01.2017 07:53
Не без допомоги свого ідейного покровителя )(уйла.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере 17 человек
"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле
АТО: 38 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов
В результате теракта в Турции украинцы не пострадали
Все новости
Персона

Архитектор Театра на Подоле: Потребление стало частью культуры

Место встречи

Гид по новогодним вечеринкам Киева