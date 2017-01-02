АТО: четверо военных ранены

322 просмотра
0
Понедельник, 2 января 2017, 12:43

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в понедельник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, четверо наших бойцов получили ранения", - сказал он.

Мотузяник также сообщил, что на Луганском направлении обстрелы были только в новогоднюю ночь, до рассвета, без применения тяжелого вооружения.

На Донецком направлении 1 января состоялось 9 вражеских провокаций, 1 с применением тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении за сутки зафиксировано 26 обстрелов, из которых 11 с тяжелого вооружения.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: 38 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов 2 января 2017, 06:43
На Новый год ранены трое украинских военных - штаб 1 января 2017, 18:36
АТО: 44 обстрела, под огонь артиллерии попало Водяное 1 января 2017, 08:04
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере 17 человек
"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле
АТО: 38 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов
В результате теракта в Турции украинцы не пострадали
Все новости
Новая жизнь не "с понедельника"

8 шагов, чтобы стать счастливее и здоровее

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Чернигове