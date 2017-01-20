Черныш: Боевики ОРДЛО шантажировали, что не будут поставлять уголь

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Пятница, 20 января 2017, 04:34

Весь осенний период боевики на оккупированных территориях Донбасса шантажировали Украину, не будут поставлять уголь.

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Страна не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. Это наш уголь и наш металл, почему мы должны от него отказываться. Это украинская ценность, которая принадлежит Украине, а не кому-то там, или Российской Федерации", - подчеркнул министр.

"Боевики нас шантажировали тем, что не будут поставлять уголь весь осенний период, то есть совершали препятствия в поставке угля и, к сожалению, это могло привести к веерным отключениям электроэнергии по всей территории Украины. Но за счет того, что действует Минская площадка для переговоров, мы договорились, что уголь будет транспортироваться с неподконтрольных территорий", - добавил он.

Темы: Донбасс уголь
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IP: 109.207.199.---shkrebty20.01.2017 10:19
Ніде в світі не продають вугілля, тільки в ОРДЛО? Ну тоді з таким урядом треба здаватись.
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