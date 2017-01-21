Парламент Турции проголосовал за усиление власти президента

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Суббота, 21 января 2017, 05:06

Турецкий парламент одобрили законопроект о внесении поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента страны.

Об этом сообщает BBC.

В ходе заседания, которое затянулось почти до утра, парламентарии подавляющим большинством поддержали внесение поправок в основной закон страны. За законопроект высказались 339 депутатов из 488 участвовавших в голосовании, 142 - против.

Согласно законопроекту, Турция станет президентской республикой. В тексте документа говорится, что президент будет верховным главнокомандующим и получит право назначать военных на ответственные посты в армии. Также законопроект предполагает, что пост премьер-министра будет упразднен, а право формировать правительство будет за президентом.

Также, согласно поправкам, президент получит право роспуска парламента в любой момент.

Одна из принятых поправок позволяет президенту оставаться членом партии после избрания. Пока 18-я статья конституции Турции обязывает президента после избрания выходить из партии.

Кроме того, законопроект предполагает, что состав парламента будет расширен с 550 до 600 законодателей, а также будет снижен минимальный возраст кандидатов в депутаты с 25 до 18 лет.

Одобренный законопроект должен быть не позднее начала следующей недели передан на утверждение действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. После утверждения законопректа президентом, должен состояться референдум. Предположительно, голосование состоится в начале апреля.

Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему правления страной. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым ранее заявил, что поправки к конституции спасут страну от попыток переворота.

Основные оппозиционные партии выступают против подобных изменений конституции.

Темы: Турция
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