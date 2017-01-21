МИД рекомендует украинцам не ездить в центральную Италию

8758 просмотров
0
Суббота, 21 января 2017, 06:27

В связи с землетрясением, произошедшим в провинциях Аквила и Риети 18 января, и с учетом сохранения опасности последующих толчков, МИД рекомендует гражданам Украины без острой необходимости воздержаться от посещения этих районов Италии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Гражданам Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете Министров Итальянской республики, которые публикуются на веб-странице по ссылке: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Италии на телефон "горячей линии" +39 389 004 0000, электронную почту emb_it@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, 18 января сразу три сильных подземных толчка магнитудой 5,3 произошли на территории центральной Италии.

Эпицентр землетрясения находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км. Именно в этом регионе в результате схода лавины под снегом оказалась здание отеля с людьми.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Италии в смертельное ДТП попал автобус с детьми
МИД рекомендует украинцам не ездить в центральную Италию
Чалый остался доволен общением с Трампом
Депутаты просят НАПК проверить путешествие Ляшка в Таиланд
Все новости
Истории про бизнес

Мастерская заготовок для творчества Sky Swallow

Документы

ЦРУ рассекретило почти миллион исторических документов. Во многих об Украине