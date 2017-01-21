В Киеве ночью застрелили адвоката

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Суббота, 21 января 2017, 12:01

В ночь на 21 января в Днепровском районе Киева на ул. Никольско-Слободская застрелили адвоката.

Как сообщили в столичном главке Нацполиции, около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле человека в крови.

"Установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой", - говорится в сообщении НП.

На месте происшествия правоохранители обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.

"Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом", - отметили в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство".

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IP: 91.225.121.---DND21.01.2017 13:20
Де була поліція, де отой захист громадянина, хто заплатить за смерть громадянина МВС, СБУ, АПУ ВР КМУ - хто? Де дозвіл на зброю чи на неї мають право тільки феодали? Так дочекаємся доки всіх не перестріляють. ПАДЛЮКИ.
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