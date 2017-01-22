В Польшу прибыли первые американские ракеты

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Воскресенье, 22 января 2017, 03:25

На авиабазу тактического значения Кшесины в Познани прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса "воздух-поверхность".

Об этом сообщил вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий, передает "Радио Польши".

Министерство национальной обороны страны подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле. Ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласке недалеко от Лодзи.

Как сообщил Госдепартамент США, который дал согласие на подписание контракта с Польшей, эта сделка "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".

Темы: Польша
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