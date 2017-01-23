Луценко рассказал, сколько людей из системы вновь назначены в прокуратуру

13% нынешних и бывших работников прокуратуры успешно преодолели конкурс на вакантные должности в местных прокуратурах.

Об этом рассказал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом, по его словам, остальные конкурсанты – 77% - не имеют опыта работы в органах.

"Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основе открытых тестов 77% назначений - юристы не из системы", - написал он.

Генпрокурор опубликовал инфографику, которая наглядно демонстрирует соотношение кандидатов.

Диаграмма результатов конкурса Facebook Луценко

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Луценко назначил Владимира Уварова руководителем только что созданной генеральной инспекции Генпрокуратуры. От этого органа ждут "чисток" внутри прокуратуры. Сам Уваров заявил после назначения, что его главная задача – документировать и привлекать к уголовной ответственности работников ГПУ за взятки.

Украинская правда