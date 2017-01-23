Луценко рассказал, сколько людей из системы вновь назначены в прокуратуру

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Понедельник, 23 января 2017, 15:13

13% нынешних и бывших работников прокуратуры успешно преодолели конкурс на вакантные должности в местных прокуратурах.

Об этом рассказал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом, по его словам, остальные конкурсанты – 77% - не имеют опыта работы в органах.

"Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основе открытых тестов 77% назначений - юристы не из системы", - написал он.

Генпрокурор опубликовал инфографику, которая наглядно демонстрирует соотношение кандидатов.

Диаграмма результатов конкурса
Диаграмма результатов конкурса
Facebook Луценко

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Луценко назначил Владимира Уварова руководителем только что созданной генеральной инспекции Генпрокуратуры. От этого органа ждут "чисток" внутри прокуратуры. Сам Уваров заявил после назначения, что его главная задача – документировать и привлекать к уголовной ответственности работников ГПУ за взятки.

Украинская правда

Темы: прокуратура Луценко реформа
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Комментарии — 2
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IP: 82.145.220.---Михаил Михаил23.01.2017 18:10
Ох и верится с трудом! Точнее совсем не верится...
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IP: 178.137.56.---karbov23.01.2017 16:41
з інших джерел, які користуються довірою, нових кадрів в прокуратурах загалом - 0,1%
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