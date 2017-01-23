Луценко розповів, скільки людей з системи знову призначені до прокуратури

13% теперішніх і колишніх працівників прокуратури успішно подолали конкурс на вакантні посади місцевих прокуратур.

Про це розповів у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

При цьому, за його словами, решта конкурсантів – 77% - не мають досвіду роботи в органах прокуратури.

"Закінчили конкурс на 600 вакансій в місцевих прокуратурах. На основі відкритих тестів 77% призначень - правники з-поза системи", - написав він.

Генпрокурор опублікував інфографіку, яка наочно демонструє співвідношення кандидатів.

Діаграма результатів конкурсу Facebook Луценко

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року Луценко призначив Володимира Уварова керівником щойно створеної генеральної інспекції Генпрокуратури. Від цього органу чекають "чисток" всередині прокуратури. Сам Уваров заявив після призначення, що його головне завдання – документувати і притягати до кримінальної відповідальності працівників ГПУ за хабарі.

Українська правда