Глава СММ ОБСЕ заявил об изменениях в работе миссии

732 просмотра
0
Вторник, 24 января 2017, 14:48

Минобороны Украины выступает за свободное передвижение и доступ к объектам наблюдателей СММ ОБСЕ.

Об этом во время встречи во вторник с главой СММ ОБСЕ Эртурулом Апаканом заявил министр обороны Украины Степан Полоторак, передает пресс-служба Минобороны.

Полторак отметил, что деятельность Вооруженных Сил Украины направлена на четкое соблюдение требований Минских договоренностей и выполнения взятых Украиной обязательств по урегулированию ситуации исключительно политико-дипломатическим путем.

"Украина полностью поддерживает позицию относительно свободного передвижения сотрудников Миссии и беспрепятственного доступа к объектам", - отметил Полторак.

В ходе встречи Апакан отметил, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей. "Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников Миссии в конфликтных зонах и работаем над диверсификацию деятельности", - отметил он.

Он поблагодарил украинскую сторону за поддержку.

Как известно, заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что получил обещание от главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко о соблюдении режима прекращения огня для свободного передвижения миссии.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Хуг похвастался обещанием Захарченко не стрелять, когда ОБСЕ передвигается 24 января 2017, 13:26
ОБСЕ рассказала о 72 взрывах в Донецкой области за сутки 24 января 2017, 11:56
Раде предлагают раскритиковать работу ОБСЕ на псевдовыборах в Крыму 23 января 2017, 13:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ проверяет на "антигосударственность" слова Пинчука
Минобороны: РФ спрятала от инспекции артиллерию возле Украины
Порошенко пригрозил России ответными кибератаками
Штаб АТО: Обстрел Красногоровки – один из масштабнейших за месяцы
Все новости
Лайфхак

Обещания себе и 7 советов, как их соблюсти

I/am/from

Надя Пожарская рассказывает о детстве в США, Китае и Великобритании