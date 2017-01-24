Глава СММ ОБСЕ заявил об изменениях в работе миссии

Минобороны Украины выступает за свободное передвижение и доступ к объектам наблюдателей СММ ОБСЕ.

Об этом во время встречи во вторник с главой СММ ОБСЕ Эртурулом Апаканом заявил министр обороны Украины Степан Полоторак, передает пресс-служба Минобороны.

Полторак отметил, что деятельность Вооруженных Сил Украины направлена на четкое соблюдение требований Минских договоренностей и выполнения взятых Украиной обязательств по урегулированию ситуации исключительно политико-дипломатическим путем.

"Украина полностью поддерживает позицию относительно свободного передвижения сотрудников Миссии и беспрепятственного доступа к объектам", - отметил Полторак.

В ходе встречи Апакан отметил, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей. "Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников Миссии в конфликтных зонах и работаем над диверсификацию деятельности", - отметил он.

Он поблагодарил украинскую сторону за поддержку.

Как известно, заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что получил обещание от главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко о соблюдении режима прекращения огня для свободного передвижения миссии.

Украинская правда