Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хуг похвастался обещанием Захарченко позволить ОБСЕ передвигается

Вторник, 24 января 2017, 12:26

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что получил обещание от главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко соблюдать режим прекращения огня для свободного передвижения миссии.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии в Facebook.

Согласно сообщению, во вторник Хуг встретился с Захарченко и подчеркнул, что так называемая "ДНР" должна проявить готовность к сотрудничеству с СЦКК и обеспечить доступ и свободу передвижения СММ для эффективного мониторинга.

Он также потребовал от террористов ОРДО соблюдать режим прекращения огня, чтобы сотрудники ремонтных служб могли вести работы в зоне боевых действий.

"Господин Захарченко выразил готовность вооруженных формирований выполнять конкретные просьбы СММ относительно свободного передвижения и ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня на Донбассе с 00:00 24 декабря в связи с предстоящими праздниками.

Украинская правда

Темы: ЗахарченкоОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Захарченко
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: