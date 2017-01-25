Миятович осудила цензуру на оккупированном Донбассе и преследование Семены

405 просмотров
0
Среда, 25 января 2017, 00:33

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович осудила ухудшение ситуации со свободой слова в пострадавших от конфликта регионах Украины.

Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"После последнего доклада главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ представитель по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович во вторник осудила продолжающееся ухудшение свободы и безопасности журналистов в пострадавших от конфликтов частях Украины", - сообщили в организации.

Посол Эртугрул Апакан 19 января, в частности, доложил о фактах, свидетельствующих о длительном ограничения свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации в районах, неконтролируемых правительством Украины, в том числе запрет более 350 веб-сайтов, а также продолжение ограничения доступа к украинским печатным СМИ, радио и телевидению.

Особое беспокойство, по его словам, вызывают длительные угрозы и запугивания работников средств массовой информации, а также аресты блогеров Эдуарда Неделяева и Геннадия Бенитского.

По мнению Миятович, как и в случае с Крымом, длительное ухудшение ситуации со свободой слова и свободных СМИ в пострадавших от конфликта районах Украины является очень тревожным.

Кроме того, представитель ОБСЕ в очередной раз вспомнила о ситуации с крымским журналистом Николаем Семеной, которому грозит до 5 лет российской тюрьме.

"Случай Семены напоминает всем нам о деспотической практике заставлять замолчать своих критиков в Крыму", - сказала Миятович.

"Абсолютно неприемлемо преследование журналиста за выражение его взглядов", - добавила она, призвав снять все обвинения против Семены.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава СММ ОБСЕ заявил об изменениях в работе миссии 24 января 2017, 14:48
Хуг похвастался обещанием Захарченко позволить ОБСЕ передвигается 24 января 2017, 13:26
ОБСЕ рассказала о 72 взрывах в Донецкой области за сутки 24 января 2017, 11:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Геращенко раскритиковала Аграмунта за выборочное сочувствие к страданиям детей
Гройсман назвал львовских чиновников беспомощными и дал поручение
Ляшко отдал 15 миллионов за дом в Конча-Заспе
ПАСЕ приняла резолюцию о защите журналистов. Критика Украины отсутствует
Все новости
Музей Луганска

Музей Луганска: про культуру, активизм, литературу и сам город Луганск

Истории про бизнес

Мастерская заготовок для творчества Sky Swallow