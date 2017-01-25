Миятович осудила цензуру на оккупированном Донбассе и преследование Семены
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович осудила ухудшение ситуации со свободой слова в пострадавших от конфликта регионах Украины.
Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном на сайте ОБСЕ.
"После последнего доклада главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ представитель по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович во вторник осудила продолжающееся ухудшение свободы и безопасности журналистов в пострадавших от конфликтов частях Украины", - сообщили в организации.
Посол Эртугрул Апакан 19 января, в частности, доложил о фактах, свидетельствующих о длительном ограничения свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации в районах, неконтролируемых правительством Украины, в том числе запрет более 350 веб-сайтов, а также продолжение ограничения доступа к украинским печатным СМИ, радио и телевидению.
Особое беспокойство, по его словам, вызывают длительные угрозы и запугивания работников средств массовой информации, а также аресты блогеров Эдуарда Неделяева и Геннадия Бенитского.
По мнению Миятович, как и в случае с Крымом, длительное ухудшение ситуации со свободой слова и свободных СМИ в пострадавших от конфликта районах Украины является очень тревожным.
Кроме того, представитель ОБСЕ в очередной раз вспомнила о ситуации с крымским журналистом Николаем Семеной, которому грозит до 5 лет российской тюрьме.
"Случай Семены напоминает всем нам о деспотической практике заставлять замолчать своих критиков в Крыму", - сказала Миятович.
"Абсолютно неприемлемо преследование журналиста за выражение его взглядов", - добавила она, призвав снять все обвинения против Семены.
Украинская правда
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