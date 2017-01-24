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Миятович осудила цензуру на оккупированном Донбассе и преследование Семены

Вторник, 24 января 2017, 23:33

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович осудила ухудшение ситуации со свободой слова в пострадавших от конфликта регионах Украины.

Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"После последнего доклада главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ представитель по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович во вторник осудила продолжающееся ухудшение свободы и безопасности журналистов в пострадавших от конфликтов частях Украины", - сообщили в организации.

Посол Эртугрул Апакан 19 января, в частности, доложил о фактах, свидетельствующих о длительном ограничения свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации в районах, неконтролируемых правительством Украины, в том числе запрет более 350 веб-сайтов, а также продолжение ограничения доступа к украинским печатным СМИ, радио и телевидению.

Особое беспокойство, по его словам, вызывают длительные угрозы и запугивания работников средств массовой информации, а также аресты блогеров Эдуарда Неделяева и Геннадия Бенитского.

По мнению Миятович, как и в случае с Крымом, длительное ухудшение ситуации со свободой слова и свободных СМИ в пострадавших от конфликта районах Украины является очень тревожным.

Кроме того, представитель ОБСЕ в очередной раз вспомнила о ситуации с крымским журналистом Николаем Семеной, которому грозит до 5 лет российской тюрьме.

"Случай Семены напоминает всем нам о деспотической практике заставлять замолчать своих критиков в Крыму", - сказала Миятович.

"Абсолютно неприемлемо преследование журналиста за выражение его взглядов", - добавила она, призвав снять все обвинения против Семены.

Украинская правда

Темы: ОБСЕСМИ
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