Ахметов готовит раскол "Оппоблока"

11039 просмотров
0
Среда, 25 января 2017, 14:45

Фракция "Оппозиционного блока" оказалась на грани раскола, инициатором которого является известный олигарх Ринат Ахметов.

Об этом говорится в статье "Ахметов подал на развод. Что происходит в "Оппозиционном блоке", опубликованной на "Украинской правде".

Уже в начале февраля вместо одной фракции ОБ в парламенте могут появиться две депутатские группы. Одна – ориентированная на одного из акционеров ОБ Рината Ахметова, другая – на так называемую группу "Росукрэнерго" – бывшего главу АП Сергея Лёвочкина и олигарха Дмитрия Фирташа.

Технически раскол может выглядеть так: на следующей парламентской неделе, например, 7 февраля из фракции "Оппоблока" выйдут примерно 24 депутата, ориентированных на донецкого олигарха. Таким образом, в ОБ останутся 19 нардепов Фирташа-Левочкина, а также три нардепа, входящие в группу влияния Виктора Медведчука - Нестор Шуфрич, Василий Нимченко и Тарас Козак.

Причина раскола – давнее противостояние между группами внутри фракции.

Собеседник УП в группе Ахметова убеждает – вопрос о расколе решен на 99,9%, и он неизбежен. Как аргумент он приводит несколько причин: разный взгляд групп на способ управления государством и разное видение необходимости досрочных парламентских выборов. В группе Ахметова считают, что сейчас они не актуальны.

На ситуацию с конфликтом в "Оппозиционном блоке" влияет и налаживание отношений Ахметова с президентом Петром Порошенко.

В окружении Ахметова уже даже обсуждают, кто возглавит вновь созданную группу и называют три вероятные фамилии – Наталья Королевская, Александр Вилкул и Вадим Новинский, у которого сейчас больше всего шансов.

Как сообщалось, в 2016 году власть сделала донецкому олигарху недешевый подарок в виде формулы определения стоимости угля "Роттердам+", которая позволяет ему продавать электроэнергию на 15-20% дороже.

При этом в ноябре 2016 года в группе Фирташа-Левочкина были не против увеличить фракцию в парламенте и принять участие в формировании коалиции и правительства и требовать изменения в Конституции в части формы правления с парламентско-президентской на парламентскую, чтобы ослабить президента. Более того, депутаты этой группы настаивали, что к их фракции может присоединиться парламентская группа "Видродження".

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блок Ахметов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Ахметов подал на развод. Что происходит в "Оппозиционном блоке" 25 января 2017, 13:00
Оппоблок заступился за Пинчука 24 января 2017, 23:46
Опоблок на грани раскола. Бойко опровергает 20 января 2017, 17:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Под Киевом осквернили Быковнянский мемориал
Порошенко рассказал о подрывной деятельности Путина в ЕС
Полозов вышел из ФСБ: Следователь меня припугнул
Как проверять е-декларации, определят в Кабмине
Все новости
Видео

В "Ла Ла Ленд" нашли аллюзии на классические фильмы и объединили их в видео

Фото

10 самых дорогих художниц нашего времени