Ахметов готує розкол "Опоблоку"
Фракція "Опозиційного блоку" опинилася на межі розколу, ініціатором якого є відомий олігарх Рінат Ахметов.
Про це йдеться у статті "Ахметов подав на розлучення. Що відбувається в "Опозиційному блоці", опублікованій на "Українській правді".
Вже на початку лютого замість однієї фракції ОБ в парламенті можуть з’явитися дві депутатські групи. Одна – орієнтована на одного з акціонерів ОБ Ріната Ахметова, інша – на так звану групу "РосУкрЕнерго" – колишнього голову АП Сергія Льовочкіна і олігарха Дмитра Фірташа.
Технічно розкол може виглядати так: наступного парламентського тижня, наприклад, 7 лютого з фракції "Опоблоку" можуть вийти приблизно 24 депутати, орієнтованих на донецького олігарха. Таким чином, в ОБ залишаться 19 нардепів Фірташа-Льовочкіна, а також три нардепи, що входять до групи впливу Віктора Медведчука – Нестор Шуфрич, Василь Німченко і Тарас Козак.
Причина розколу – давнє протистояння між групами всередині фракції.
Співрозмовник УП в групі Ахметова переконує – питання про розкол вирішене на 99,9%, і він неминучий. Як аргумент він наводить кілька причин: різне бачення груп на спосіб управління державою і різне бачення щодо необхідності дострокових парламентських виборів. У групі Ахметова вважають, що зараз вони не на часі.
На конфлікту ситуацію в "Опозиційному блоці" впливає і налагодження відносин Ахметова із президентом Петром Порошенком.
В оточенні Ахметова вже навіть обговорюють, хто очолить новостворену групу і називають три вірогідних прізвища – Наталія Королевська, Олександр Вілкул та Вадим Новинський, у якого наразі найбільше шансів.
Як повідомлялося, 2016 року влада зробила донецькому олігархові недешевий подарунок у вигляді формули визначення вартості вугілля "Роттердам+", яка дозволяє йому продавати електроенергію на 15-20% дорожче.
При цьому в листопаді 2016 року в групі Фірташа-Льовочкіна були не проти збільшити фракцію у парламенті і взяти участь у формуванні коаліції та уряду і вимагати зміни до Конституції в частині форми правління з парламентсько-президентської на парламентську, щоб послабити президента. Більше того, депутати цієї групи наполягали, що до їх фракції може приєднатися парламентська група "Відродження".
Українська правда
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