НАБУ просит суд разрешить заочное расследование против Чауса

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Среда, 25 января 2017, 17:57

НАБУ и САП подали ходатайство в суд о предоставлении разрешения на заочное расследование в отношении пойманного на взятке судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Просьба направлена в Соломенский районный суд Киева в среду, 25 января.

В НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что вынуждены прибегнуть к таким действиям из-за сокрытия подозреваемого от следствия.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро поймали судью Чауса на получении взятки в размере 150 тыс. долларов за положительное решение по уголовному делу.

Позже процессуальный руководитель в уголовном производстве против Чауса Василий Кричун отмечал, что судьи нет в Украине. По его данным, взяточника также нет в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.

Украинская правда

Темы: взятка суд НАБУ
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IP: 37.54.137.---Іван Сердюк25.01.2017 18:32
НАБУ має ще не доведені справи з минулого року чи вони вже відмінили це для себе? Чи вони далі будуть виконувати вказівки Углави та Саакашвілі проти своїх політичних опонентів?
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