НАБУ просит суд разрешить заочное расследование против Чауса

НАБУ и САП подали ходатайство в суд о предоставлении разрешения на заочное расследование в отношении пойманного на взятке судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Просьба направлена в Соломенский районный суд Киева в среду, 25 января.

В НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что вынуждены прибегнуть к таким действиям из-за сокрытия подозреваемого от следствия.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро поймали судью Чауса на получении взятки в размере 150 тыс. долларов за положительное решение по уголовному делу.

Позже процессуальный руководитель в уголовном производстве против Чауса Василий Кричун отмечал, что судьи нет в Украине. По его данным, взяточника также нет в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.

Украинская правда